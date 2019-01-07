ترامب: الانسحاب من سوريا سيجري بـ"حذر"

07 يناير 2019 - 10:00 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إن انسحاب قوات بلاده من سوريا سيتم بـ"حذر ووتيرة مناسبة".



جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، انتقد فيها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على نقلها أخبارًا وصفها بأنها "غير دقيقة" بشأن سوريا.



وقال ترامب، في التغريدة، : "نيويورك تايمز الفاشلة كتبت عمدًا خبرًا غير دقيق أبدًا عن نواياي بشأن سوريا".



وأضاف نافيًا حدوث تغيير في موقفه: "ليس هناك أي اختلاف عن تصريحاتي الأساسية، سنغادر بوتيرة مناسبة وبشكل حذر، لكن سنواصل في نفس الوقت محاربة داعش، وسنقوم بكل ما هو لازم".



وفي نهاية الشهر الماضي، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين إن ترامب "وافق" على إعطاء جيشه فترة 4 أشهر لسحب قوات بلاده من سوريا، متراجعًا عن أمره قبل أسبوعين "بسحب" القوات البالغ عددها ألفي عسكري "خلال 30 يومًا".

