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إصابة 13 فلسطينيًا بمواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة

عرب وعالم

اختناق 8 بغاز أطلقه الاحتلال في الضفة
اختناق 8 بغاز أطلقه الاحتلال في الضفة

المصريون ووكالات

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أصيب 13 فلسطينيًا، بجروح وحالات اختناق، مساء الإثنين، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وسط مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة. 
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. 
واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات إسرائيلية وسط رام الله، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه شبان حاولوا التصدي لهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.
وفي وقت سابق اليوم، داهمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة البيرة وفتشت عددا من المنازل الفلسطينية والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة.
وعادة ما تقوم السلطات الإسرائيلية بهذه المداهمات بحجة البحث عن مطلوبين.

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