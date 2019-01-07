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المكسيك.. مقتل 7 رجال في إطلاق نار داخل نادي ليلي

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أعلنت الشرطة المكسيكية، الإثنين، مقتل 7 رجال؛ إثر إطلاق نار داخل نادي ليلي، في مدينة بالايا ديل كارمن، الساحلية. 
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن الشرطة المحلية، قولها، إن الهجوم وقع ليلة أمس الأحد، في حانة "لاس فيرجينياس"، بمنطقة منخفضة الدخل، بعيدة نسبيًا عن المنطقة السياحية الساحلية. 
وذكرت صحيفة "مكسيكو نيوز ديلي" على موقعها الإلكتروني، أن الهجوم أسفر أيضًا عن وقوع عدد من المصابين، دون تحديد عددهم. 
ونقل الموقع عن شهود عيان، أن المهاجمين فروا على الفور من مكان الحادث على متن سيارة كانت تنتظرهم، وتوجهوا إلى جهة غير معلومة. 
وقال مارتن إستادا، مدير الأمن العام المحلي، إنه تم العثور على مادة يبدو أنها مخدرات في مسرح الجريمة. 
وكانت السفارة الأمريكية في المكسيك أصدرت، في مارس/آذار الماضي، تحذيرًا لمواطنيها من السفر إلى المدينة الساحلية المذكورة. 
جاء ذلك بعد نحو شهر من تسبب انفجار على قارب بإصابة 26 شخصًا، بينهم مواطنون أمريكيون. 
كذلك في 2017، تسبب إطلاق نار استهدف ناديًا ليليًا بالمدينة نفسها، بمقتل 3 أجانب ومكسيكيين اثنين، فضلًا عن إصابة 15 آخرين. 

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