» ترامب:هذا هو العدو الفعلي للشعب الأمريكي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة في بلدنا هي حزب المعارضة الحقيقي وهي العدو الفعلي للشعب، علينا أن نعيد المصداقية للصحافة والتقارير الإخبارية مرة أخرى».
وأضاف في حشابه على «تويتر»، الاثنين، أن «نيويورك تايمز الفاشلة كتبت عمدا قصة غير دقيقة للغاية بشأن نواياي في سوريا، ليس مختلفا عن تصريحاتي الأصلية، سنغادر سوريا بوتيرة مناسبة بينما في نفس الوقت نواصل محاربة داعش وفعل كل شيء حكيم وضروري آخر».
وكانت «نيويورك تايمز» نشرت، الأسبوع الماضي، تقريرا نقلت فيه عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن ترامب منح الجيش الأمريكي 4 أشهر لتنفيذ قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.
ونفى الرئيس الأمريكي، بالأمس، أن يكون صرَح مطلقا بأن عملية  سحب قوات بلاده من سوريا ستتم بوتيرة سريعة. وقال للصحفيين: «سوف نسحب قواتنا... لم أقل أبدا إن ذلك سيحدث على وجه السرعة».

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