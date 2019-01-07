"الأرصاد" تحذر مجددًا المواطنين من هذا الأمر

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من استمرار الرياح الشديدة الباردة وانخفاض درجات الحرارة، موضحا أن نشاط الرياح مستمر حتى نهاية الأسبوع وفرصة سقوط الأمطار ستزيد على السواحل الشمالية.



ونصح المواطنين في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على فضائية «الحدث اليوم» بارتداء الملابس الثقيلة وخاصة خلال الساعات الأخيرة من الليل لشدة برودة الجو، مشددًا على أن درجة الحرارة الصغرى في القاهرة وصلت إلى 8 درجات أمس، وفي بعض المناطق تراوحت ما بين 6 إلى 7 درجات.





