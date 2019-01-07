» متحدث «البترول» يكشف معلومة هامة عن بنزين 95

07 يناير 2019 - 11:28 م

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه سيتم بدء تطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 اعتبارا من أول أبريل.



وأضاف"عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «الحياة»، أن بنزين 92 و80 يتم دعمه من قبل الدولة، والسعر المحلى لا يمكن مقارنته بالسعر العالمى.

وأوضح أن لتر 92 يصل لـ 6.75 جنيه، وتكلفته تتغير حسب سعر خام برنت وسعر الصرف، والفرق بين سعر البيع والتكلفة تتحمله الدولة.

