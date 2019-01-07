وزير الأوقاف: نعمل في مرحلة البناء والتكوين العلمي للأئمة

07 يناير 2019 - 11:35 م

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة تعمل في إطار المرحلة الثانية من عملية البناء والتكوين العلمي للإمام من ناحية التأهيل والتدريب المستمر، موضحًا أنه تم البدء في عملية التصحيح الفكري للأخطاء لدى الأئمة إلى جانب العمل الميداني.



وأشار جمعة- خلال لقاء مع أئمة الأوقاف بأسوان بحضور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان واللواء سعيد حجازي نائب المحافظ- إلى أن الوزارة لديها مشروع فكري شامل وكبير بدأت فيه منذ ثلاثة أعوام.



وأضاف أن محافظة أسوان من أكثر المحافظات هدوءا والطبع الغالب على أهلها هو الوطنية وعدم الانسياق وراء الجماعات المتطرفة.. موضحًا أن الوزارة ستطلق العام الجاري أكبر مشروع فكري تنويري حقيقي في القرن الحادي والعشرين ليس في مصر وحدها ولكن في العالم الإسلامي بصفة عامة.

