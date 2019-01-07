وزير البترول: الدولة سترفع الدعم تماما عن البنزين

07 يناير 2019 - 11:46 م

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه من المتوقع رفع الدعم نهائيا عن المحروقات وفق الخطة المستهدفة بحلول عام 2020، وأن أسعار بنزين 80 و92 لن يتم المساس بها أو إجراء أي تحريك عليها حتى نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن الدولة تدعم المحروقات بـ90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وحتى نهاية السنة المالية 30 يونيو 2019 لن يتم تعميم تجربة التسعير التلقائي على بنزين 80 و92.



وذكر أن الأمر الذي سيتم تطبيقه على بنزين 95 سيكون تجربة يتم مراقبتها ومتابعتها وتقييمها، معقبًا: «لن نغامر باتخاذ إجراء يحدث قلقًا أو إزعاجًا للمواطنين».



وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من قطاعات البترول ووزارة المالية لوضع المعايير الخاصة بالتسعير التلقائي لبنزين 95 كل 3 أشهر، لافتًا إلى أنه سيتم التسعير وفقًا سعر برنت النفط العالمي، مؤكدًا أن بنزين 95 لن يكون له سعر ثابت بدءًا من أبريل المقبل.



وذكر أنه يتوقع في المستقبل طرح بنزين 87 بديلا عن 80، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء التجارب على المنتج البترولي الجديد في معامل وزارة البترول ليحل محل 80.

