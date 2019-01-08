» تعليق "أديب" على وفاة صديق الشهيد مصطفى عبيد

08 يناير 2019 - 12:20 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على وفاة الرائد هيثم عهدي صديق الشهيد مصطفى عبيد شهيد تفجير كنيسة العذراء بمدينة نصر حزنا عليه، قائلا: "قصة شهامة، وبطولة، ونخوة".

