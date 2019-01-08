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"حماس" تعلن فتح معبر رفح باتجاه غزة الثلاثاء

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معبر رفح
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أعلنت حركة حماس، الإثنين، تسلّمها إدارة معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بعد قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها منه.
وقالت وزارة الداخلية التابعة لحماس في بيان إنّه «بحسب ما أبلغنا به الجانب المصري بخصوص عمل معبر رفح، الثلاثاء، ننوّه بأنّ المعبر يعمل غداً للأفراد في اتّجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع».
ولم يوضح البيان ما إذا كان قرار منع حركة العبور من قطاع غزة إلى مصر سيسري الثلاثاء حصراً أم سيمتدّ لأيام أخرى.
وأتى القرار المصري بعد تسلّم موظّفي وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، صباح الإثنين، المعبر الحدودي بعدما سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها فيه احتجاجاً على «ممارسات ضد حركة فتح».
وقال مسؤول في المعبر: «بقرار سياسي عاد موظفو المعبر وتسلّموا كافة المكاتب والإدارات في معبر رفح لخدمة أبناء شعبنا وحتى لا يصبح هناك أي فراغ».
ولاحظ مراسل وكالة «فرانس برس» أن عناصر الأمن وشرطة حماس ينتشرون داخل المعبر ويديرون البوابة الرئيسة للمعبر.
وقال الناطق باسم الداخلية، إياد البزم، في بيان «إننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبنا».
وأشار إلى أن وزارته أبلغت، مساء الأحد، من رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا «بسحب موظفي الهيئة العاملين في معبر رفح ابتداء من صباح الإثنين».
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت، مساء الأحد، أنها قررت سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي بسبب «ممارسات آخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا» بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
من جهته، قال مسؤول في «حماس»: «أجرينا اتصالات مع الأخوة في مصر للضغط على السلطة للتراجع عن قرارها وإبقاء المعبر مفتوحا».

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