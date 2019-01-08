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ياسر إبراهيم يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

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ياسر إبراهيم داخل الأهلي
ياسر إبراهيم داخل الأهلي

المصريون ـ متابعات

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وجه ياسر إبراهيم، لاعب نادي الأهلي، الشكر إلى جماهير القلعة الحمراء التي دعمت ورحبت بصفقة انضمامه للفريق، مبديًا سعادته وحماسه الشديد لتحقيق الانتصارات لإسعادها ورد جميلها.
وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، الاثنين، أنه يقدر جيدًا قيمة جماهير الأهلي، ويدرك عظمتها، ودورها في مساندة اللاعبين للفوز بالبطولات، متمنيًا أن تستمر في دعمها للفريق.
ووجّه اللاعب رسالة للجماهير، مؤكدًا أنه لن يقصّر في بذل كل ما يمكنه لعودة البطولات من جديد، وحتى يتواجد الأهلي في مكانته الطيبة على رأس كل البطولات القارية والمحلية.

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