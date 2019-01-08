  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:10 ص
بحث متقدم
أرشيفية

صدمة في قضية عين شمس: الأب اغتصب طفلتيه قبل قتل إحداهن

إبراهيم

ياسر إبراهيم: نعم أسأت للأهلي في فيديو قديم وهذا ما قصدته حينها

عبدالله السعيد

عبدالله السعيد ينتقل من "بيراميدز" إلى الزمالك

عمرو أديب

"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير على مواقع التواصل

السيارات

"المالية" تزف بشرى سارة بشأن أسعار السيارات

سد النهضة

خبير مائي يكشف سيناريوهات استكمال بناء سد النهضة

صدام عربي بين مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

مصر تقترب من تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

الملا

وزير البترول: الدولة سترفع الدعم تماما عن البنزين

الطقس شديد البرودة.. والعظمى بالقاهرة 16

"الأرصاد" تحذر مجددًا المواطنين من هذا الأمر

الشهيد مصطفى عبيد

هذا ما قاله والد الشهيد مصطفى عبيد عن ابنه

موظف ينتحر بكفر الشيخ ويترك عدد من الرسائل الصادمة

قضايا وحوادث

كوبري دسوق
كوبري دسوق

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

جيران طبيبة كفر الشيخ يكشفون مفاجآت غريبة عن زوجها القاتل

#

زلزال يضرب محافظتى القاهرة والجيزة

#

تركيا وألمانيا وأوكرانيا وسويسرا أبرز رحلات الغردقة وشرم

#

رسائل الرئيس "السيسي" في المؤتمرالبيولوجي

انتحار موظف

انتحر موظف بجمرك السلوم بمحل إقامته الكائن بمنطقة "درشابة" التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة بعد مروره بأزمة نفسية .

وألقى الموظف بنفسه في النيل من أعلى كوبري دسوق العلوي - التابعة إداريا لمحافظة كفر الشيخ والملاصقة للرحمانية - بعد أن ترك عدد من الرسائل الصادمة عبر حسابه بـ"فيس بوك".

البداية حين شكا المنتحر من إهمال تعرض له في مستشفى "دسوق" العام ، قائلًا: "أناشد وزير الصحة بمصر وأشكو بثي وحزني في تقصير وتسيب بمستشفى دسوق المركزي لم أجد ماسك جلسة أكسجين مع العلم أني أعمل مراقبًا صحيا منذ 18 سنة ولم أجد أي اهتمام من كل الزملاء وحسبي الله ونعم الوكيل".

وفي منشور آخر قال: "يا شباب المسلمين الموت كأس مرار قريب والكل شاربه رغم أنه عاجلًا أم آجلًا سوف نموت بغتة ولن نكون أغلى على الله عز وجل من نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتوبوا واسترجعوا".

واستدرك: "شايف الموت أمامي وكل ثانية تمر علي بدموع .. سلام يا أخي الذي لم تلده أمي يا صاحبي في الشدة والفرح".

وتلقت مديرية أمن كفر الشيخ إخطارًا يفيد انتحار "محمد ح أ" - 40 سنة - وبسؤال أهليته أقروا بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة منذ فترة بسبب مشاكل مالية ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في موته.

وأثبت تقرير الطب الشرعي وفاته بـ"اسفكسيا الغرق" .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 91 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب إجراء عملية التشريح لبيان أسباب الوفاة.

تدوينة أخرى للموظف المنتحرتدوينة الشكوى من<a class= تدوينة للموظف المنتحر على صفحته في الفيسبوك

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الفتنة" بين الشيخين.. مدخل لفهم الإسلاميين الجدد!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

إنهم لا يهرولون عبثاً

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على الاسم الحقيقي لفيلم "الكيت كات" الذي منعته الرقابة
» كشف غموض مقتل مسن بمنطقة العجوزة: الشذوذ الجنسي وراء الجريمة
» موظف ينتحر بكفر الشيخ ويترك عدد من الرسائل الصادمة
» الشحات سجل في الزمالك 3 أهداف وهو فقير .. الآن كم سيسجل فيك؟
» ياسر إبراهيم يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي
» "الشحات" يكشف كواليس جديدة عن انتقاله للأهلي
» تعليق "أديب" على وفاة صديق الشهيد مصطفى عبيد
» وولفرهامبتون يقصي ليفربول (صلاح) من كأس الاتحاد
» "الأرصاد" تحذر سائقي السيارات من هذا الأمر
» تعرف على سر زيادة أسعار الحديد والأسمنت
» متحدث «البترول» يكشف معلومة هامة عن بنزين 95

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء