» موظف ينتحر بكفر الشيخ ويترك عدد من الرسائل الصادمة

08 يناير 2019 - 07:16 ص

انتحر موظف بجمرك السلوم بمحل إقامته الكائن بمنطقة "درشابة" التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة بعد مروره بأزمة نفسية .



وألقى الموظف بنفسه في النيل من أعلى كوبري دسوق العلوي - التابعة إداريا لمحافظة كفر الشيخ والملاصقة للرحمانية - بعد أن ترك عدد من الرسائل الصادمة عبر حسابه بـ"فيس بوك".



البداية حين شكا المنتحر من إهمال تعرض له في مستشفى "دسوق" العام ، قائلًا: "أناشد وزير الصحة بمصر وأشكو بثي وحزني في تقصير وتسيب بمستشفى دسوق المركزي لم أجد ماسك جلسة أكسجين مع العلم أني أعمل مراقبًا صحيا منذ 18 سنة ولم أجد أي اهتمام من كل الزملاء وحسبي الله ونعم الوكيل".



وفي منشور آخر قال: "يا شباب المسلمين الموت كأس مرار قريب والكل شاربه رغم أنه عاجلًا أم آجلًا سوف نموت بغتة ولن نكون أغلى على الله عز وجل من نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتوبوا واسترجعوا".



واستدرك: "شايف الموت أمامي وكل ثانية تمر علي بدموع .. سلام يا أخي الذي لم تلده أمي يا صاحبي في الشدة والفرح".



وتلقت مديرية أمن كفر الشيخ إخطارًا يفيد انتحار "محمد ح أ" - 40 سنة - وبسؤال أهليته أقروا بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة منذ فترة بسبب مشاكل مالية ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في موته.



وأثبت تقرير الطب الشرعي وفاته بـ"اسفكسيا الغرق" .



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 91 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب إجراء عملية التشريح لبيان أسباب الوفاة.

