» كشف غموض مقتل مسن بمنطقة العجوزة: الشذوذ الجنسي وراء الجريمة

08 يناير 2019 - 07:28 ص

تمكن رجال البحث الجنائي بمنطقة "العجوزة" من كشف غموض مقتل عجوز في العقد السابع من العمر ، حيث بينت التحريات أن علاقة شذوذ عمرها 10 أيام وراء الجريمة.



وكان مأمور قسم العجوزة تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة حارس عقار غير مأهول مهشمة الرأس ، وانتقلت قوة من القسم ترأسها العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، كشفت المعاينة الأولية لها أن الجثة لحارس عقار يبلغ من العمر 66 سنة، بها آثار اعتداء بآلة حادة في منطقة الرأس.



وشكلت مديرية أمن الجيزة فريقًا للبحث لكشف علاقات المجني عليه وما يرقى منها لمستوى القتل ، فضلًا عن تفريغ الكاميرات المحيطة بمسرح الجريمة .



واستطاع فريق البحث تحديد هوية المشتبه به الذي ثبت - من مشاهدات في مسرح الجريمة - أن علاقة شذوذ كانت تجمعه بالمجني عليه منذ فترة .



كما تبين أن المشتبه به الرئيسي هرب من محل إقامته خوفًا من القبض عليه ، وبعد تقنين الإجراءات ، تمكنت مباحث الجيزة بالتنسيق مع مباحث الفيوم من القبض على المتهم الذي اعترف أن علاقة شذوذ كانت تجمعه بالمجني عليه ، مؤكدًا أنه يوم الجريمة رفض أن يمارس الشذوذ مع الضحية فوقع خلافا بينهما تطور إلى قيامه باستلال آلة حادة وضرب المجني عليه بها على رأسه.



وسط حراسة أمنية مشددة، أجرى المتهم معاينة تصويرية للحادث، ثم جرى اصطحابه إلى سرايا النيابة العامة لسماع أقواله في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.

