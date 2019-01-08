» ارتفاع سعر جرام الذهب 3 جنيهات

08 يناير 2019 - 09:21 ص

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يناير 3 جنيهات في محلات الصاغة.

وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى مصر 645 جنيهًا للجرام.

وارتفعت سعر أوقية الذهب لتسجل 1292 دولارًا بزيادة قدرها 8 دولارات.

وجاءت أسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 552 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 645 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 737 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5160 جنيهًا.

الأوقية : 1295 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.