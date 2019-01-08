الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق" بالدورى

08 يناير 2019 - 09:24 ص

يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة، في الخامسة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدورى الممتاز.

ويسعي الأورجاني "لاسارتي" في حصد نقاط المباراة، بعدما خسر المباراة الماضية أمام بيراميدز.

على الجانب الآخر يسعى طارق يحيى مدرب سموحة فى تحقيق الفوز على الأهلي للتقدم خطوة بجدول الدوري الممتاز خاصة بعد تدعيم الفريق بصفقتين أفريقيتين وعمرو بركات المنضم حديثًا من صفوف الأهلي وباسم مرسي المنضم من صفوف الزمالك.