  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:12 ص
بحث متقدم
الأرصاد

الأرصاد تحذر من موجة صقيع على بعض المناطق

الشهيد مصطفي عبيد

شقيق الضابط "عبيد" يكشف مفاجأة عن استشهاده

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسموحة

الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق" بالدورى

الدولار

أسعار الدولار اليوم فى البنوك

صلاح وميسي و رونالدو

مفاجأة .. القيمة التسويقية لصلاح أغلى من ميسي ورونالدو

كوبري دسوق

موظف ينتحر بكفر الشيخ ويترك عدد من الرسائل الصادمة

أرشيفية

صدمة في قضية عين شمس: الأب اغتصب طفلتيه قبل قتل إحداهن

إبراهيم

ياسر إبراهيم: نعم أسأت للأهلي في فيديو قديم وهذا ما قصدته حينها

عبدالله السعيد

عبدالله السعيد ينتقل من "بيراميدز" إلى الزمالك

عمرو أديب

"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير على مواقع التواصل

"بيراميدز" المنتشى يواجه المصري باستاد الإسماعيلية

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعليق نارى من "أديب" على هزيمة الأهلى أمام بيراميدز

#

"الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"

#

"المصرى" يفتتح مشواره الأفريقى عصر اليوم

#

المصري يودع بطولة كأس مصر

الدوري

الاهلى

سموحة

يواجه فريق بيراميدز، نظيره مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويسعي "العميد" حسام حسن مدرب بيراميدز فى مواصلة سلسلة النتائج الطيبة التي حققها الفريق مؤخرًا خاصة بعدما تغلب على النادي الأهلي الجولة الماضية، لتضييق فارق النقاط بينه وبين الزمالك.

أما المصري يسعى لحصد نقاط المباراة لتعديل مساره بجدول الدوري حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، والفوز بالنسبة له خطوة للعودة للانتصارات بعد سلسلة النتائج السيئة للفريق منذ فترة طويلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الفتنة" بين الشيخين.. مدخل لفهم الإسلاميين الجدد!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

إنهم لا يهرولون عبثاً

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رولا تفاجئ شقيقتها "هيفاء وهبي" بطلب غريب على الهواء
» المرور تعلن الطوارئ تحسبًا لسقوط الأمطار
» الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة
» ارتفاع سعر جرام الذهب 3 جنيهات
» حقيقية إصابة الفنان أحمد زاهر بالشلل المؤقت
» تعرف على سر فصل "حمدي غيث" من المسرح والصدفة التي أعادته
» شاهد .. فيفي عبده في موقع محرج ومذيعة MBC تنفجر ضحكا
» تعرف على الاسم الحقيقي لفيلم "الكيت كات" الذي منعته الرقابة
» كشف غموض مقتل مسن بمنطقة العجوزة: الشذوذ الجنسي وراء الجريمة
» صدمة في قضية عين شمس: الأب اغتصب طفلتيه قبل قتل إحداهن
» الشحات سجل في الزمالك 3 أهداف وهو فقير .. الآن كم سيسجل فيك؟

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء