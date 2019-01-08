"بيراميدز" المنتشى يواجه المصري باستاد الإسماعيلية

08 يناير 2019 - 09:41 ص

يواجه فريق بيراميدز، نظيره مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي "العميد" حسام حسن مدرب بيراميدز فى مواصلة سلسلة النتائج الطيبة التي حققها الفريق مؤخرًا خاصة بعدما تغلب على النادي الأهلي الجولة الماضية، لتضييق فارق النقاط بينه وبين الزمالك.

أما المصري يسعى لحصد نقاط المباراة لتعديل مساره بجدول الدوري حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، والفوز بالنسبة له خطوة للعودة للانتصارات بعد سلسلة النتائج السيئة للفريق منذ فترة طويلة.