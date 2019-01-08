أديب: هاكرز يسرقون صورًا وفيديوهات عارية للمشاهير

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عمرو أديب
عمرو أديب

متابعات- أمينة عبد العال

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هاكر

حذر الإعلامي عمرو أديب من هاكرز الإنترنت الذين يقومون بسرقة الصور والفيديوهات العارية واستغلال أصحابها فيما بعد.

وقال أديب خلال تقديمه حلقة أمس الإثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "هذا أمر لم يعد مأمونًا ومش بحذركم من خيالات لكن بحذركم بأرقام وإحصائيات".

وحكى أديب واقعة قيام هاكرز إنجليزي باختراق أجهزة خاصة ببعض المشاهير وسرقة صور وفيديوهات عارية لهم أثناء إجرائهم لبعض عمليات التجميل وأنه سيتم نشر هذه الصور على الإنترنت قريبًا.

وتابع: "ليه بنعمل في نفسنا كده وليه بنحط صورنا بالشكل ده وده خطر كبير جدًا"، محذرًا من وقوع مثل هذه الجرائم في الوطن العربي.

وقال أديب إن "الهاكرز" يطلب الحصول على أموال أحيانًا مقابل عدم نشره لهذه الصور، مؤكدًا أن هناك الكثير من الشباب ضاعت حياتهم بسبب مثل هذه الوقائع.

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