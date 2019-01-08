» "كاف" يعلن البلد المنظم لأمم أفريقيا 2019

08 يناير 2019 - 10:43 ص

ساعات قليلة ويعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن البلد المضيف لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتي يتنافس عليها كل من مصر وجنوب أفريقيا.

ويعلن "كاف" عن البلد المضيف لنسخة 2019، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية بالعاصمة السنغالية داكار الذي بدأ الساعة الـ10:30 صباح اليوم، وكان من المقرر إقامته غدًا قبل أن يتم تقديمه 24 ساعة.

وكشف الاتحاد الأفريقي إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب نهاية اجتماع اللجنة الفنية للإعلان عن اسم البلد المضيف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

جدير بالذكر أن مصر تنافس جنوب أفريقيا على استضافة بطولة أفريقيا عام 2019 بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون.