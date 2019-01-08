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مستقبل وطن يوزع أجهزة طبية على ذوى الاحتياجات الخاصة

الحياة السياسية

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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مستقبل وطن بالقاهرة ينظم الملتقى الأول لأمانة ذوى الاحتياجات الخاصة

قامت أمانة دار السلام بحزب مستقبل وطن بالقاهرة بتوزيع عدد من الأجهزة الطبية على ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مبادرات الحزب في التواصل مع كل شرائح المجتمع في حضور نواب الدائرة.

وشملت 50 كرسيا متحركا و35 عكازا، 25 مشاية وكذلك عدد من البطاطين والمكواة والدفايات على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالدائرة.

ويأتي ذلك تفعيلا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب الذي يهدف إلى بناء جسور والدعم والتعاون مع الأهالي.

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