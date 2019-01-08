انفجار جهاز التعقيم المركزى فى مستشفى المنصورة

08 يناير 2019 - 11:44 ص

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحدوث انفجار في جهاز التعقيم المركزي بمستشفيات جامعة المنصورة وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الانفجار تم فى جهاز التعقيم المركزى فيما عمل جهاز الإطفاء الذاتي فور اشتعال النيران.

ولم يسفر الانفجار عن أى خسائر فى الأرواح سوى 7 إصابات بين العمال وتلفيات فى المبنى جار حصرها ومعرفة أسباب الانفجار.

والمصابون هم: محمد محمود حسين 52 عاما ومقيم نوسا البحر بمركز أجا فنى تعقيم ومصاب بكسر مضاعف بالجمجمة، وفاطمة أبو الحمد أبو الحمد الدرينى 50 عاما ميت خميس بمركز المنصورة فنية تمريض، ومحمود ياسين محمد ياسين 31 سنة نقاش بمركز طلخا عامل، والسيد محمد السباعى 47 عاما المالحة بمركز المنصورة فنى تعقيم ومصابين باختناق وصدمة نفسية، وياسر رزق مصطفى مصطفى خليفة 37 عاما مدينة طلخا فنى تعقيم ومصاب بجرح قطعى بفروة الرأس ورايش بالعين اليمنى، وأحمد محمود رضوان عبد السميع 35 عاما بمركز المنصورة، والسيد منصور فزاع موسى 48 عاما المجزر بالمنصورة بحروق متفرقة.

فيما تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للجميع وخرجت جميع الحالات عدا حالة واحدة تم حجزها بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، حيث سيتم إجراء عملية جراحية لرفع الكسر بالجمجمة.