  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:53 م
بحث متقدم
قذاف الدم_ارشفية

قذاف الدم: ما حدث فى ليبيا لم يكن ثورة بل غزو

جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية للشباب بزامبيا

رسميًا.. مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

صلاح

«الهداف» تختار «صلاح» كأفضل لاعب عربى

انفجار جامعة المنصورة

انفجار جهاز التعقيم المركزى فى مستشفى المنصورة

قتلى وجرحى في اشتباكان مسلحين شمال مالي

اختفاء 200 جندي من الحرس الرئاسى المالى

حسين الشحات

أول رسالة من حسين الشحات للجماهير بعد انتقاله لـ"الأهلى"

ترامب

هذا ما قاله ترامب عن الانسحاب من سوريا

"كاف" يعلن نقل مكان مباراتين في ربع نهائي أمم أفريقيا

الموعد والقنوات الناقلة لحفل جوائز "كاف" 2018

عمرو أديب

أديب: هاكرز يسرقون صورًا وفيديوهات عارية للمشاهير

رامي مالك

هل يتفوق "مالك" على عمر الشريف ويفوز بالأوسكار؟

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق" لـ 15 يناير

قضايا وحوادث

تأجيل محاكمة عناصر تنظيم "أجناد مصر" للغد
أرشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

#

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ "داعش الوراق" لـ 8 يناير

#

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق" لـ1 يناير

#

غدا محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

داعش

تأجيل

محاكمة

الوراق

أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  بطرة، محاكمة 30 متهمًا لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بالوراق رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق لجلسة 15 يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد

كانت النيابة أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الفتنة" بين الشيخين.. مدخل لفهم الإسلاميين الجدد!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

إنهم لا يهرولون عبثاً

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «الداخلية» ترقى رتبة الشهيد محمود عبد العظيم أبو طالب لرائد
» "كاف" يعلن البلد المنظم لأمم أفريقيا 2019
» إيران تحذف 4 أصفار من عملتها لمواجهة التراجع
» الزمالك يعدل عقد "كهربا" بعد العودة من المغرب
» علماء ينسبون نظريات آينشتاين للهندوس القدماء
» المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تلغى حسابها على "تويتر"
» ملياردير يابانى يهب مليون ين لـ100 متابع عشوائي على "تويتر"
» رولا تفاجئ شقيقتها "هيفاء وهبي" بطلب غريب على الهواء
» المرور تعلن الطوارئ تحسبًا لسقوط الأمطار
» الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة
» ارتفاع سعر جرام الذهب 3 جنيهات

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء