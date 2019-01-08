  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:51 م
بحث متقدم
جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية للشباب بزامبيا

رسميًا.. مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

صلاح

«الهداف» تختار «صلاح» كأفضل لاعب عربى

انفجار جامعة المنصورة

انفجار جهاز التعقيم المركزى فى مستشفى المنصورة

قتلى وجرحى في اشتباكان مسلحين شمال مالي

اختفاء 200 جندي من الحرس الرئاسى المالى

حسين الشحات

أول رسالة من حسين الشحات للجماهير بعد انتقاله لـ"الأهلى"

ترامب

هذا ما قاله ترامب عن الانسحاب من سوريا

"كاف" يعلن نقل مكان مباراتين في ربع نهائي أمم أفريقيا

الموعد والقنوات الناقلة لحفل جوائز "كاف" 2018

عمرو أديب

أديب: هاكرز يسرقون صورًا وفيديوهات عارية للمشاهير

رامي مالك

هل يتفوق "مالك" على عمر الشريف ويفوز بالأوسكار؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من موجة صقيع على بعض المناطق

تعرف على موقع مصر بين الدول الأكثر خطورة على النساء

عرب وعالم

الدول الأكثر خطورة علي النساء
الدول الأكثر خطورة علي النساء

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إبراهيم سعيد لمدرب الفراعنة السابق: "هديك على دماغك!!"

#

السفير المصري في كينيا يؤكد تاريخية العلاقات بين البلدين

#

"عكاشة": الديموقراطية جاءت بأفشل من تولى حكم مصر

#

السيسي: لن نقبل أي تسوية يرفضها الفلسطينيون

النساء

الأكثر

الدول

خطورة

كشف تقرير من مؤسسة طومسون رويترز عن ترتيب الدول الأكثر خطورة علي النساء.

ويظهر التقرير الذي يصدر منذ نحو 7 سنوات بعد تقديمه تصنيفًا للدول العشر الأكثر خطورة على النساء في العالم، ويعتمد فيه على عدد من المحاور الرئيسية لتقديم التصنيف الدولي سنويًا، ويبين عوامل بينها العنف الجنسي والقدرة الاقتصادية والتمييز العنصري والعبودية المنزلية والعمل القسري والصحة العامة.

وجاءت الهند في الدول الأكثر خطورة بسبب تعرض النساء للعنف الجنسي والمضايقات بجانب تأثير الممارسات الثقافية والقبلية والتقليدية على النساء والأطفال، إضافة إلى تعرضهن لخطر الاتجار والعمل القسري والعبودية الجنسية، فيما جاءت أفغانستان في المركز الثاني بعدما ارتفعت فيها نسبة إصابة النساء بالأمراض المزمنة بينها ضعف الإبصار والإصابة بالعديد من الأمراض.

وحسبما ذكر التقرير السنوي الصادر عن عام 2018، شغلت الهند الدولة الأكثر خطورة على النساء تبعتها أفغانستان ثم سوريا وتلتها الصومال، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة وأعقبها باكستان ثم الكونجو وجاءت اليمن في المرتبة الثامنة والنيجر في المرتبة التاسعة، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة العاشرة.

وفي ذات السياق شغلت مصر المرتبة رقم 22 في الدول الأكثر خطورة، فيما شغلت روسيا المرتبة الـ10، وتركيا في المركز الـ15 وإسرائيل شغلت المرتبة رقم 18، وفقا للدراسة التي أجراها موقع  Atlasandboot ، جاءت سوريا في المركز الأول وتبعتها أفغانستان والعراق والصومال واليمن وليبيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الفتنة" بين الشيخين.. مدخل لفهم الإسلاميين الجدد!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

إنهم لا يهرولون عبثاً

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «الداخلية» ترقى رتبة الشهيد محمود عبد العظيم أبو طالب لرائد
» "كاف" يعلن البلد المنظم لأمم أفريقيا 2019
» إيران تحذف 4 أصفار من عملتها لمواجهة التراجع
» الزمالك يعدل عقد "كهربا" بعد العودة من المغرب
» علماء ينسبون نظريات آينشتاين للهندوس القدماء
» المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تلغى حسابها على "تويتر"
» ملياردير يابانى يهب مليون ين لـ100 متابع عشوائي على "تويتر"
» رولا تفاجئ شقيقتها "هيفاء وهبي" بطلب غريب على الهواء
» المرور تعلن الطوارئ تحسبًا لسقوط الأمطار
» الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة
» ارتفاع سعر جرام الذهب 3 جنيهات

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء