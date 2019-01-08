المالية: التوسع في نشر أجهزة الكشف بالأشعة لتغطي جميع المنافذ الجمركية

08 يناير 2019 - 02:02 م

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن التوسع في نشر أجهزة الكشف بالأشعة لتغطي جميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ، حيث تم الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراد 72 جهازا جديدًا للكشف بالأشعة وجارٍ استكمال إجراءات التعاقد لعدد 28 جهازا في العام المالي 2018/2019 وهو يغطى بالإضافة لما سبق حوالى 80% من إجمالي احتياجات المطارات والموانئ المصرية من اجهزة الفحص بالأشعة علما بأنه من المخطط أن يتم التعاقد على عدد 46 جهاز جديد في العام المالي 2019/2020 ليتم استكمال منظومة الفحص بالأشعة بالكامل.

وقال د.معيط إن هذا التعاقد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وميكنة دورة العمل بمصلحة الجمارك قبل عام 2020، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا في النظم الرقابية ويسهم في حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة المُتمثلة في تهريب السلع والبضائع، إلى جانب حماية الأمن القومي عبر منع دخول السلع غير المصرح بها والضارة مثل المخدرات والأسلحة.

وأشار الوزير إلى أن مصلحة الجمارك تعيد حاليًا النظر في منظومة نشر أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من تغطيتها لجميع مواقع العمل بالمنافذ الجمركية وحسب احتياجات كل منفذ خاصة من الأجهزة الخاصة بالأفراد أو أجهزة الفحص للحاويات والتأكد من جاهزية كل الأجهزة وتشغيلها طوال الوقت مع تنفيذ خطة للصيانة الشاملة والرقابة علي عملها بالتعاون مع السلطات المعنية والتعامل مع أي أعطال بهذه الأجهزة فورًا علي مدار الأربع وعشرون ساعة يوميًا.

من جانبه أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أنه تنفيذًا لتعليمات وزير المالية تأكدت مصلحة الجمارك من كفاءة عمل جميع أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة حاليًا بالفعل والبالغ عددها 77 جهاز خاصة أجهزة المطارات التي بها حاليًا 23 جهاز وتعمل بكفاءة عالية إلى جانب 37 جهازًا للكشف عن الطرود بقري البضائع في المطارات و17 جهازًا للكشف عن الحاويات المنتشرة بموانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط وبورسعيد والعين السخنة بجانب المنافذ الحدودية مثل موانئ نويبع ورفح مع الأردن والسلوم مع ليبيا ومعبري قسطل وأرقين مع السودان، إلى جانب 6 أجهزة متخصصة في الكشف عن المواد المخدرة جاري الاختبار والتشغيل التجريبي بالإضافة إلى 4 أجهزة للكشف عن الحاويات جاري الانتهاء من التركيب ثم التشغيل.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن الـ 72 جهاز كشف بالأشعة الجديد التي تم الانتهاء من إجراءات التعاقد عليها وفق المواصفات الفنية التي وضعتها الأجهزة المعنية سيتم نشرها في باقي المنافذ الجمركية لتغطي أجهزة الكشف بالأشعة جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية.

وأكد أن تزويد جميع المنافذ بأجهزة الكشف بالأشعة سيسهم في رفع كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات أداء إلى جانب تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع لتصل إلى المعدلات الدولية بالدول الكبرى، بالإضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات في مجال التجارة العالمية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة وإدارة المنافذ الجمركية.

وحول مدى مساهمة أجهزة الفحص بالأشعة في الكشف عن المخالفات وإحباط محاولات التهريب، قال السيد كمال نجم أنه طبقًا لتقرير أعدته المصلحة عن الفترة من أول اكتوبر من عام 2017 وحتى 27 ديسمبر 2018 نجحت الأجهزة في إحباط أكثر من 1330 حالة منها 686 محاولة تهريب تجاوزت قيمة البضائع المضبوطة حاجز الـ 250.679 مليون جنيه وقيمة التعويضات 452.9 مليون جنيه منها 666 محضرًا خاصة بطرود تحتوي علي سلع ممنوعة بقرى البضائع في المطارات و20 محضرًا خاصة بحاويات تحتوي علي بضائع ممنوعة تم ضبطها في الموانئ.

وقال نجم إن محاولات التهريب التي كشفتها الأجهزة شملت أيضًا 500 حالة لم يتم تحرير محاضر فيها حيث إنها كانت لكميات غير تجارية، إلى جانب 150 محاولة يجرى حاليًا تقدير قيمة المضبوطات والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة عنها للجمارك.

وحول أهم السلع التي تم ضبطها بفضل أجهزة الكشف بالأشعة أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن أجهزة الفحص في ميناء القاهرة الدولي أحبطت العديد من محاولات التهريب منها نحو 50 فص الماظ ونحو ألفي احجار كريمة وكميات من الذهب الخالص واجهزة تجسس وفي ميناء برج العرب تم إحباط محاولات تهريب عملات تذكارية من الفضة وسبائك ذهبية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طب وجراحة الأسنان و20 جهاز لتنظيف الأسنان وكميات من الأدوية البشرية والعطور وكروت الشحن والبلاي ستيشن و5 أجهزة أيفون، وفي قرية بضائع برج العرب تم إحباط تهريب 785 امبول من مادة فوتكس للوجه.

وأضاف أنه في ميناء دمياط تم إحباط محاولة تهريب أثار إسلامية عبارة عن 4 قطع أقمشة مطرزة بالخيوط المعدنية ومكتوب عليها آيات قرآنية إلى جانب مجموعة كبيرة من الأطباق الخزفية المنقوش عليها زخارف وآيات قرآنية، إلي جانب 1119 كرتونة العاب نارية، وفي منفذ السلوم تم احباط محاولات تهريب اكثر من 1000 زجاجة خمور، وفي سفاجا تم احباط محاولات تهريب اكثر من مليون قرص كيبتاجون و10 الاف قرص ترامادول .

وتجدر الاشارة الى انه بالإضافة الى ما سبق فان مصلحة الجمارك بصدد الانتهاء من خطة توفير التجهيزات والتقنيات الحديثة الاخرى المساعدة فى منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة واجهزة التتبع الالكترونية ونظام الاقفال الذكية وذلك لاستكمال تحقيق الاهداف المنوط بمصلحة الجمارك تنفيذها من حماية الامن القومى ومكافحة الممارسات الضارة والتهريب مع الحفاظ على الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار واستئداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ومن جانب اخر تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الدولية وتحسين اداء مصر فى المؤشرات الدولية.