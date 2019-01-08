» سويلم: وعي الجمهور سيُنجح بطولة الأمم الأفريقية

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ثروت سويلم
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مصر تنُظم كأس الأمم الأفريقية 2019

اتحاد الكرة

امم افريقيا

ثروت سويلم

أعرب اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن سعادته لفوز مصر باستضافة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، مؤكداً أن هذا الأمر جاء نتيجة تعب وجهد كبير من الدولة بالكامل وليس اتحاد الكرة فقط.

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية"ten "، اليوم الثلاثاء، أنه تم اختيار مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية نظرًا لبنيتها التحتية القوية التي تمكنها من استضافة هذا الحدث الضخم.

وراهن "سويلم"، على وعي الجمهور المصري في إنجاح بطولة الأمم الإفريقية، موجهًا رسالة طمأنينة للجمهور الإفريقي، قائلا: "الشعب المصري مضياف، وهيكون في استقبالكم".


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