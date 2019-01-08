حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»

08 يناير 2019 - 08:01 م

دشن محمد الكواليني، المعلق الرياضي بقناة «بي ان سبورت» هاشتاج للعفو عن النجم محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق.

وكتب «الكواليني»، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، « اليوم ابن مصر البار وقف بجوار الوفد المصرى فى تدعيم ملف تنظيم #مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية والحمد الله تم أسناد تنظيم البطولة لمصر باكتساح كبير».

وأضاف، «أتمنى التفاعل مع الهاشتاج حتى يصل لكل المسئولين للعفو عن نجم له مكانة كبيرة فى قلوبنا جميعًا».

وتفاعل النشطاء مع هاشتاج «الكواليني»، حيث قال أحد المتابعين «أ بو تريكه خير سفير لبلاده بالخارج وان شاء الله ينور مصر قريب»، بينما غرد أخر « يارررب الله يفرجها عليه ويرجعه الي بلده واهله ياررررررب عم الناس الاصيل رجعوا تريكة».

وقال مغرد ثالث «بعون الله .. هيكون تريند.. في دقائق معدودة .. انهوووووا .. تريكه يا سااااده»، بينما أضاف رابع «العفو عن امير القلوب».