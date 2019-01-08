« سرجيوس» عن افتتاح الكاتدرائية:«يوم مشهود»

08 يناير 2019 - 08:03 م

أكد القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة يوم مشهود في تاريخ مصر.

وأضاف "سرجيوس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية " "ten ، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أثبت بأفعاله أنه يحب مصر من النخاع، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان واضحاً خلال الكلمة التي ألقاها عقب افتتاح المسجد والكاتدرائية.

وأوضح "سرجيوس"، أن الانتهاء من أعمال البناء التي تمت بكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم خلال عامين فقط شيء يفوق العقل.