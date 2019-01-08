جهاز المشروعات يضخ 5.3 مليار جنيه خلال 2018

08 يناير 2019 - 08:10 م



اكد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قيمة التمويلات التي وفرها خلال العام الماضي بلغت نحو 5.3 مليار جنيه.

وقال بيان صادر عن الجهاز إنه تم تمويل 246 ألف مشروع خلال العام الماضى 2018، عبر الجهات الوسيطة والإقراض المباشر، مشيرا إلى أن التمويلات وفرت أكثر من 395 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وأوضح أنه تم ضخ 1.3 مليار جنيه عبر الجهات الوسيطة، ونحو 100 مليون عبر الإقراض المباشر، و2.2 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة، بينما تم تمويل المشروعات متناهية الصغر بنحو 3 مليارات جنيه.





