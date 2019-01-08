القاهرة للاستثمار تعتزم إنشاء جامعة في أسيوط بتكلفة 2.5 مليار جنيه

08 يناير 2019 - 08:19 م



تعتزم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، تنفيذ مشروع الجامعة الخاصة في أسيوط على 3 مراحل تنتهي في 2027، بتكلفة استثمارية تبلغ 2.5 مليار جنيه، وقالت الشركة في بيان إن المشروع ضمن خطتها الاستثمارية التوسعية.

وأشارت الشركة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت بشكل مبدئي على تخصيص قطعة أرض لها بمساحة إجمالية 81 فدانا لإقامة المشروع بمدينة ناصر غرب محافظة أسيوط.

وأوضحت أن الموافقة المبدئية من الهيئة مشروطة بقيام الشركة باستيفاء كل الدراسات الاقتصادية والملاءة المالية وباقي الشروط الأخرى اللازمة لإقامة المشروع.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال العام المالي الماضي، ارتفاع أرباحها بنسبة 95% على أساس سنوي، لتحقق 126.37 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى أغسطس 2018، مقابل 64.8 مليون في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



