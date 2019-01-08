» احتياطي الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.073 تريليون دولار

08 يناير 2019 - 08:25 م



ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر قليلا من المتوقع في ديسمبر، بعدما اتفقت بكين وواشنطن على استئناف محادثات التجارة، وهو ما عزز قيمة اليوان أمام الدولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين زادت بمقدار 11 مليار دولار في ديسمبر لتصل إلى 3.073 تريليون دولار، مقارنة بارتفاع قدره تسعة مليارات دولار في نوفمبر.

وعلى مدى عام 2018 بأكمله، انخفضت الاحتياطيات الصينية 67.24 مليار دولار مع تعرض اليوان لضغوط بيعية جراء ضعف النمو الاقتصادي الصيني وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.





