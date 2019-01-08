"الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأربعاء

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حالة الطقس تتسبب فى تصدعات بعقار بالإسكندرية
حالة الطقس تتسبب فى تصدعات بعقار بالإسكندرية

المصريون ـ متابعات

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توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الأربعاء، طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، ويصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار، وتصل درجة الحرارة فى القاهرة إلى الصغرى 8 والعظمى 16.
وتعرضت المحافظات، اليوم، لاستمرار موجة الطقس السيئ، صاحبها هبوب رياح شديدة وسقوط أمطار، فضلا عن إغلاق عدد من الموانئ، ما تسبب فى وفاة طالب وإصابة طالبة إثر سقوط عمود إنارة فى البحيرة، وإصابة 3 سيدات فى انهيار شرفة منزل بدمياط.
وشهدت البحيرة سقوط أمطار صاحبها برق ورعد على مركزى  إدكو ورشيد الساحليين، وتوقفت حركة الصيد فى البحر المتوسط، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتعرضت الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، صاحبها انخفاض كبير فى درجات الحرارة، تسبب فى صقيع وبرودة شديدة فى الجو واستمر إغلاق بوغاز الإسكندرية أمام حركة الملاحة، وتشهد المدينة، اليوم، بدء «نوة الفيضة الكبرى» التى تستمر 5 أيام وتصاحبها رياح جنوبية غربية إلى غربية ممطرة غالبا، وقررت إدارة حركة السفن بالميناء استمرار غلق بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث على التوالى.
وشهدت دمياط انهيار شرفة منزل بشارع الشرباصى، وشرفة أخرى بعقار مجاور، وسقوط بعض الأشجار على طريق المنصورة، بسبب الرياح الشديدة التى تعرضت لها المحافظة، كما تعرضت مدن دمياط وفارسكور والزرقا وكفر سعد وعزبة البرج ودمياط الجديدة وشطا ورأس البر، لأمطار غزيرة مصحوبة بصقيع، ما تسبب فى حدوث شلل بالحركة التجارية بأنحاء المحافظة وتوقف حركة الصيد فى عزبة البرج.
وفى كفرالشيخ، استمر إغلاق ميناء الصيد فى برج البرلس، وبوغاز رشيد، وتوقفت حركة الصيد تماما فى البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، فيما تعرض عدد من مدن وقرى محافظة المنيا والطرق السريعة، إلى رياح محملة بالأتربة والرمال ما تسبب فى بطء حركة المرور، وتعرضت شمال سيناء لموجة من الرياح الشديدة، صاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

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