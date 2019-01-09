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"شكري": جميع الأطراف الفلسطينية متمسكة بدور مصر

الحياة السياسية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

المصريون ـ متابعات

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قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدور المصرى ثابت فى عودة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن حركة حماس متمسكة بدور مصر فى القضية الفلسطينية.
وأضاف" شكرى"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، والمذاع على فضائية مصر الأولى أن الأطراف الفلسطينية سواء السلطة الوطنية أو حركة حماس متمسكة بمصر؛ لأنهم يعلموا أن الدور المصري ليس له مصالح وإنما لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، وهناك اطمئنان لهذا الدور وتمسك به، وأي محاولات لنفاذ لهذه الساحة مرفوضة من أصحاب الشأن.
وأكد أن مصر تسعى الى تقديم الدعم للدول الإفريقية، وتحقيق حلم الشعوب الأفريقية، لافتا إلى أن هناك قدرات وإمكانيات داخل تلك الدول تؤهلها لتحقيق طفرة لشعوبها.
وتابع وزير الخارجية: تقديم الدعم والخدمات للدول الأفريقية، ليس له علاقة بتولي مصر قيادة الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن "العلاقات التى تجمعنا معهم متواجدة على مدار الزمان ".
وأوضح أن الاهتمام يكون بجميع الدول الأفريقية، وليس بدول حوض النيل فقط،، مردفا:" هناك وحدة اقتصادية موحدة للارتقاء اقتصاديا لدول أفريقيا عالميا".
ولفت وزير الخارجية إلى أن سوريا تنفيذ خطتها لدحر الجماعات الإرهابية فى إدلب، وتسعى إلى إقامة دولة مرة أخرى، مؤكدا أن وجود روسيا وأمريكا فى سوريا استثنائى وسينتهى عما قريب.
وأوضح أن سوريا لابد أن تكون دولة لها مؤسساتها، وتقدر على حماية ممتلكاتها، مشدد على أن أى تواجد لأي أطراف أجنبية، على أراض عربية هو اعتداء على سيادة الدولة.
وتابع وزير الخارجية: " الأمن القومي العربي لابد أن يعتمد علي الدول العربية القادرة على حماية أمنها".

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