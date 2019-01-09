هذا ما قاله محمد صلاح عن الدوري المصري

09 يناير 2019 - 12:10 ص

قال اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، إنه يأمل في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، معربًا في الوقت نفسه عن سعادته الكبيرة بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي.

وأوضح "صلاح"، خلال مؤتمر صحفي عقب التتويج باللقب: "سعيد جدًا للفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي، وكما قلت من قبل وأنا صغير كنت أحلم بهذه الجائزة وكذلك أحلم بالفوز بلقب أمم إفريقيا".

