» محمد صلاح: أبو تريكة نجم كل العصور

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أديب وصلاح

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قال محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، إن محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية، هو نجم كل العصور في مصر.
وأضاف صلاح في رده على أحد الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا: «أعتقد أن النجم هو من يجلس بجوارك، محمد أبو تريكة هو نجم كل العصور في مصر».
وأشار "صلاح" إلى "أحاول دائما أن أؤدي بشكل أفضل، حصلت على الجائزة من قبل والجميع كان يعتقد أنني لن أفوز بها مرة أخرى ولكنني تمكنت من التتويج بها للمرة الثانية".

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