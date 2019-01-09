  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:19 ص
بحث متقدم
أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على فوز "صلاح بأفضل لاعب إفريقي

محمد صلاح

هذا ما قاله محمد صلاح عن الدوري المصري

الطقس شديد البرودة.. والعظمى بالقاهرة 16

"الأرصاد" تكشف: هذا هو موعد تحسن الأحوال الجوية

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أول تعليق لوزير الشباب على أزمة «بي أن سبورت»

محمود الخطيب

الأهلي يتقدم ببلاغ جديد ضد رئيس نادي الزمالك

محمد صلاح

"صلاح" يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

مجلس النواب

أصول الدولة غير المستغلة تخرج مصر من عثرتها

بالفيديو.. أبرز 7 شائعات بالشارع المصري خلال أسبوع

تطبيق الطوارئ على مروجي الشائعات

امم افريقيا

رسميًا.. التليفزيون المصري ينقل أمم أفريقيا 2019

من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

رئيس الوزراء يهنيء محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أخبار متعلقة
#

ليفربول يحتفل بفوز "صلاح" بتدوينة نارية

#

إنشاء متحف خاص لمحمد صلاح بـ"الجزيرة"

#

أول تعليق لـ"صلاح" بعد الفوز بأفضل لاعب

#

«الهداف» تختار «صلاح» كأفضل لاعب عربى

هنأ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النجم محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة تتويجه بلقب اللاعب الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2018، خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء الثلاثاء، في العاصمة السنغالية "داكار".
وأعرب مدبولي عن سعادته بفوز صلاح بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء للعام الثاني على التوالي، مؤكداً أن اللاعب المصري أصبح مصدر إلهام لكثير من الشباب الحالمين بمستقبل أفضل، ليس فقط في النشاط الرياضي، وإنما في كافة المجالات المهنية، ومحمد صلاح يعد أحد  مفردات قوة مصر الناعمة، وما حققه فخر لكل المصريين.
وأثنى رئيس الوزراء على مبادرة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بإقامة متحف يحمل اسم اللاعب بمركز شباب الجزيرة.
كما أشاد بالمجهود الرائع للاعب خلال الموسم الحالي مع فريق ليفربول سواء في الدوري الانجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: "الشحات" يبكي على الهواء لهذا السبب
» ليفربول يحتفل بفوز "صلاح" بتدوينة نارية
» محمد صلاح: أبو تريكة نجم كل العصور
» حملة واسعة على «تويتر» للعفو عن «أبوتريكة»
» تعليق "الإبراشي" على فوز مصر بتنظيم كأس الأمم
» إنشاء متحف خاص لمحمد صلاح بـ"الجزيرة"
» أول تعليق لـ"صلاح" بعد الفوز بأفضل لاعب
» "السادات": تعديل الدستور سيخلق مزيدًا من الانقسام
» تطورات جديدة بأزمة وقف بث "بي إن سبورت" في مصر
» استرخصت في زواجى فندمت!!
» مقترح برلماني: الزراعة مقابل الخلوة الشرعية للمسجون

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)