زوجة الشهيد "مصطفى عبيد" تروى آخر كلمات دارت بينهما

09 يناير 2019 - 09:55 ص

روت الدكتورة آيات هريدي، زوجة الرائد الشهيد مصطفى عبيد، الذي استشهد خلال تفكيكه لعبوة ناسفة كانت موجودة أعلى مسجد بمدينة نصر، الكلمات الأخيرة التي دارت بينهما قبل استشهاده.

وقالت "هريدي" خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن زوجها مصطفى اتصل بهم قبل وقوع الحادث، وتحدث مع ابنته لارا.

وأضافت "هريدي": "كلمته قولتله خلي بالك من نفسك، قالي خليها علي الله، هو على طول كان بيقول، قل لن يصينا إلا ما كتبه الله لنا".