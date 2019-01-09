«أمن الدولة» تجدد حبس 9 من «حسم» 15 يومًا

09 يناير 2019 - 10:03 ص

قررت نيابة أمن الدولة اليوم، تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لما يعرف بحركة حسم الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وساقت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلاً عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج في تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.

وتسلمت النيابة خلال جلسة التحقيق التحريات التكميلية التي أجراها قطاع الأمن الوطني عن نشاط المتهمين ومخططاتهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، وتولى وقيادة جماعة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

كان الظهور الأول لحركة لواء الثورة عندما أعلنت حركة «حسم» الإرهابية في أغسطس من عام 2016 عن تدشين حركة تابعة لها تحت مسمى «لواء الثورة»، والتى أعلنت تبنيها أول عملياتها الإرهابية في الهجوم على كمين «العجيزي» فى مدينة السادات بالمنوفية، والذي أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين و2 مدنيين، في عملية وصفتها الحركة آنذاك بـ«الغارة».

كما تبنت الحركة اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، واعترف أعضاء الحركة بعد القبض على عدد كبير منهم بالعمل لحساب جماعة الإخوان وتلقى تكليفاتهم من قادة الجماعة الهاربين فى الخارج.