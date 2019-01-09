  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:49 ص
بحث متقدم
أرشيفية

مفاجأة مدوية عن ظهور دود فى العدس عند طهيه

السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

تدمير للحضارة.. لأول مرة بيع للكنائس

تدمير للحضارة.. لأول مرة " كنائس" للبيع

الإعلامي مفيد فوزى

"فوزى" يحرج تامر أمين على الهواء

إحصائية صادمة بسوريا .. 3600 برميل متفجر في 2018

إحصائية صادمة بسوريا.. 3600 برميل متفجر في 2018

الكونجرس

الكونجرس يحجب التصويت على قانون معاقبة حلفاء سوريا

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

مميش يكرم الشاب

سائق تاكسي ينقذ طفلة من الاختطاف: ضرب الخاطف وسلمها لأمها

الطفلة مليكة

صادم .. مقطع يوثق لحظة دهس الطفلة "مليكة" .. وضبط السائق

الأهلي والإسماعيلي

الأهلي يعرض مبلغ "خيالي" لضم نجم الإسماعيلي

«أمن الدولة» تجدد حبس 9 من «حسم» 15 يومًا

قضايا وحوادث

حسم
حسم

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس 6 متهمين بألتراس أهلاوى

#

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

#

تجديد حبس متهم بـ"المحور الإعلامي"

#

حبس متهمين 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة اليوم، تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لما يعرف بحركة حسم الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وساقت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلاً عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج في تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.

وتسلمت النيابة خلال جلسة التحقيق التحريات التكميلية التي أجراها قطاع الأمن الوطني عن نشاط المتهمين ومخططاتهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، وتولى وقيادة جماعة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

كان الظهور الأول لحركة لواء الثورة عندما أعلنت حركة «حسم» الإرهابية في أغسطس من عام 2016 عن تدشين حركة تابعة لها تحت مسمى «لواء الثورة»، والتى أعلنت تبنيها أول عملياتها الإرهابية في الهجوم على كمين «العجيزي» فى مدينة السادات بالمنوفية، والذي أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين و2 مدنيين، في عملية وصفتها الحركة آنذاك بـ«الغارة».

كما تبنت الحركة اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، واعترف أعضاء الحركة بعد القبض على عدد كبير منهم بالعمل لحساب جماعة الإخوان وتلقى تكليفاتهم من قادة الجماعة الهاربين فى الخارج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس
» عودة سوريا في مباحثات اجتماع الجامعة العربية ..اليوم
» أسماء حكام مباراة إنبي والطلائع بالدوري
» "ضربة قاصمة" لأول مطعم للعراة
» فنان واحد كان الرئيس السادات يحب صوته ويحاول تقليده .. فمن هو؟
» مطربة تحرج زميلها: كنا مرتبطين .. والمطرب: بحب زوجتي
» شهادة "محرجة" للفنانة زينة أمام محكمة دبي
» إبراهيم سعيد يكشف السبب الحقيقي للإصابات التي تضرب الأهلي
» من هي الإعلامية السعودية التي خطبها المطرب أحمد جمال؟
» ماذا فعل الفنان علاء مرسي مع اللص الذي رفع عليه السلاح؟
» نجم الأهلي الأجنبي: اتفقت مع الإدارة على الرحيل خلال ساعات

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)