تعرف على تفاصيل اجتماع وزير الطيران بـ"المشاط"

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وكالات- حنان حمدتو

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مصر

ساويرس

صلاح

اجتمع الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة أمس لمناقشة الملفات المشتركة ومن أهمها نتائج أعمال برنامج تحفيز الطيران والذي يتم تطبيقه منذ شهر نوفمبر الماضي.

وتناول الوزيران المؤشرات الأولية للبرنامج، والتي تؤكد الأثر الإيجابي على ارتفاع معدلات الحركة السياحية، حيث تشير الأرقام إلى أنه تم تسيير 1374 رحلة جوية لنقل 250 ألف مسافر خلال الثلاث أسابيع الأولى من بداية البرنامج.

وأعرب الفريق يونس المصري عن تقديره للدكتورة رانيا المشاط، على دعمها الكامل لبرنامج تحفيز الطيران الذي يتم تحت إشرافها، بالإضافة إلى التعاون المثمر والمجهودات المشتركة بين وزارتي الطيران والسياحة، حيث تم اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتحويل برامج تحفيز الطيران إلى واقع عملي محققا أرقاما مرضية جدًا في ظل أولوية الحكومة المصرية في استعادة حركة السياحية الوافدة.

وفى نهاية اللقاء وجهت المشاط الشكر للفريق يونس المصري على التعاون القائم بين الجهات الفنية التابعة للوزارة ممثلة في سلطة الطيران المدني وشركة مصر للطيران والشركة المصرية للمطارات وفريق العمل التابع لوزارة السياحة من أجل دعم برنامج تحفيز الطيران، حيث جاءت النتائج مبشرة وتحقق الأهداف المرجوة منها بشكل كبير.

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