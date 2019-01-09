نافعة: هذا ما تحتاجه مصر سياسيًا بعد الفوز بتنظيم الأمم الأفريقية

09 يناير 2019 - 10:04 ص

علق الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، والمقرر لها يونيو المقبل.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "سعدت لخبر تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية 2019, ولكي تحقق النجاح المطلوب, وهو ما أتمناه من كل قلبي, يتعين على الدولة إحداث تغيير جذري في سياساتها في مختلف المجالات كي يتحقق التوازن المنشود بين الأمن والسلام الاجتماعي".

واختتم تغريدته: "فهل تستمع الدولة لتلك النصائح الوطنية المخلصة".

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن بالأمس رسميًا عن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون مؤخرًا، بحصده 16 صوتًا من إجمالي 18 صوتًا داخل الاتحاد.