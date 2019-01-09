إيهاب جلال يطير لأمريكا لاستكمال دورته التدريبية

09 يناير 2019 - 10:05 ص

يسافر إيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة المقبلة، لاستكمال الدورة التدريبية الخاصة به والتي يعمل على إنهائها من أجل التطوير في أساليب التدريب بالمرحلة المقبلة.

ومنح "جلال" لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب التعادل مع بيراميدز فى المباراة التى أقيمت بينهم بالأمس بالدوري.

ويستأنف الفريق تدريباته الجمعة المقبلة استعدادًا لمنافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.