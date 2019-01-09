ماذا قال ساويرس عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقى؟

09 يناير 2019 - 10:24 ص

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على فوز نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بأفضل لاعب بأفريقيا أمس.

وقال "ساويرس" في تغريدة له عبر "تويتر": "فخر مصر".

وفاز محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 للمرة الثانية على التوالي.

وتنافس صلاح، مع زميله في ليفربول اللاعب السنغالي ساديو ماني ونجم أرسنال اللاعب الجابوني أوباميانج.

وبهذا الفوز يكون صلاح أول لاعب من شمال القارة السوداء يفوز بلقب أفضل لاعب أفريقي لمرتين متتاليتين.