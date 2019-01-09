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قتل صديقه وأشعل النار فى جثته لرفضه الشذوذ

قضايا وحوادث

التحقيق مع شاب يمارس الشذوذ بالعجوزة
التحقيق مع شاب يمارس الشذوذ بالعجوزة

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جريمة قتل

الشذوذ الجنسي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق عاطل لفضيلة المفتى، قتل زميله لرفضه الاستمرار فى ممارسة الشذوذ معه، فطعنه عدة طعنات وأشعل النيران فى الجثة.

 تعود أحداث الواقعة، عندما وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تفيد بالعثور على جثة داخل شقة بشبرا الخيمة بها حروق في أنحاء الجسد، وانتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، وبمناظرة الجثة تبين أن بها عدة إصابات وطعنات وحروق فى أنحاء الجسد، وأنها لشاب يدعى "أحمد. أ" 38 سنة.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل صديق المجني عليه، وتربطه به علاقة صداقة ويمارسان الشذوذ معا، وأن المتهم قام فى إحدى المرات بتصوير المجنى عليه وهما يمارسان الشذوذ، وظل يهدده بأن يستمر معه فى العلاقة الشاذة مقابل عدم نشر الصور على فيس بوك.

وعندما رفض المجني عليه الاستمرار في ممارسة الشذوذ، نشبت بينهما مشاجرة، قام على إثرها المتهم بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب بآلة حادة وأشعل النيران فى جثته.

ألقى القبض على المتهم، ويدعى "كريم. ع" 19 سنة، عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه، وتقديمه للمحاكمة فقضت بحكمها السابق.


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