  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
البشير

فيديو.. «البشير» يعلن استعداده تسليم السلطة للجيش

تأجيل استئناف خِصم "فاطمة ناعوت" على حبسه

«الأعلى للإعلام» ينذر «فاطمة ناعوت» بغلق صفحتها

أبومازن

المجلس التشريعي بغزة يسحب الثقة من «أبومازن»

المجلس القومي لحقوق الإنسان

دعوى لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان

صورة الخبر

افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية يثير القلق

منتخب اليابان

كأس آسيا.. اليابان تحقق فوزًا صعبًا على تركمانستان

الاهلى

ضربة قوية لصفقة الأهلى الجديدة

ارشيفية

السعودية تحبط عملًا إرهابيَا وتقتل 6 عناصر

احمد دومة

ننشر نص كلمة قاضى الحكم على "دومة"

أمراة

11 رجلا تقودهم امرأة.. أول مدربة كرة للرجال

حليمة بولند: «أعشق نادي الزمالك»

الرياضة

حليمة
حليمة

المصريون

أخبار متعلقة
#

رحيل "كاسونجو" عن الزمالك بـ8 ملايين جنيه

#

بيان ناري من "عباس" بشأن "مرتضى" وجماهير الزمالك

#

ماذا قال "العتال" عن "مرتضى" فى تحقيقات الـ5 ساعات

#

"مرتضى" يضع شروطه للصفح عن حازم إمام

المصريون

الزمالك

كشفت المذيعة الكويتية حليمة بولند، خلال زيارتها إلى مقر نادي الزمالك، أمس الثلاثاء، عن عشها الشديد للقلعة البيضاء.

وحرصت المذيعة الكويتية على زيارة نادي الزمالك، ونشرت عبر حسابها على Instagram فيدوهات من الزيارة كما كشفت عن جديدها الفترة المقبلة.

قالت حليمة إنها تعتبر مصر بلدها الثاني، وتحب الجمهور المصري والأكلات المصرية، وكشفت أن أكثر أكلة تحبها هي الحمام المحشي.

تواجدت حليمة في مصر قبل أيام إذ قدمت حفل شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي ليلة رأس السنة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد
» قرار حاسم من «الخطيب» بعد إصابة محمد محمود
» «الأعلى للإعلام» يلزم قناة شهيرة بالاعتذار لـ«الهلالي»
» «الفضائية المصرية» تعلق على عودة بث «بي إن سبورت»
» حليمة بولند: «أعشق نادي الزمالك»
» كأس آسيا.. اليابان تحقق فوزًا صعبًا على تركمانستان
» «عبد الحفيظ» بعد إصابة «محمود»: «نحتاج لمزرعة عجول»
» قتل صديقه وأشعل النار فى جثته لرفضه الشذوذ
» ضربة قوية لصفقة الأهلى الجديدة
» 20 أبريل.. أولى محاكمات "والي" في فساد تخصيص الأراضي
» صديقة رونالدو: سأفضح هذا المريض النفسي ولديَّ تسجيلاته

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عشاء

    06:44 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)