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«عبد الحفيظ» بعد إصابة «محمود»: «نحتاج لمزرعة عجول»

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المصريون

الاهلى

عبد الحفيظ

سخر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العدد الكبير للإصابات التي ضربت أكثر من لاعب بالفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وصرح عبد الحفيظ عبر إذاعة (أون سبورت إف إم): «الإصابات أصبحت (فرض عين) الأهلي يحتاج مزرعة عجول للتخلص منها.. هذا قدر، ووارد في كرة القدم».

وأضاف: "هناك بعض المراكز في الأهلي تعاني من غياب اللاعب الأساسي والاحتياطي بسبب الإصابات مثل قلب الدفاع والظهير الأيمن".

وأعلن الأهلي منذ قليل عن إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي.


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