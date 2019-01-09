» كأس آسيا.. اليابان تحقق فوزًا صعبًا على تركمانستان

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المصريون

تركمانستان

حقق منتخب اليابان فوزًا صعبًا على تركمانستان، بثلاثة مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الأمم الأسيوية 2019.

أحرز أهداف المباراة لصالح اليابان يويا أوساكا (هدفين) فى الدقيقتين 56 و59 وأضاف ريتسو دوان الهدف الثالث بالدقيقة 71، فيما سجل أهداف تركمانستان أرسلان أمانوف ثم أحمد اتاييف من ركلة جزاء بالدقيقتين 26 و79 من أحداث اللقاء.

وسجل أمانوف لاعب تركمانستان أجمل أهداف بطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 بالإمارات، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يعجز حارس اليابان عن التصدى لها.

بهذة النتيجة يحصد المنتخب اليابانى أول ثلاث نقاط فى البطولة يتصدر بهم المجموعة السادسة فيما يظل تركمانستان بدون رصيد من النقاط انتظارًا لمباراة أوزبكستان وعمان فى نفس المجموعة والتى تقام فى الثالثة والنصف عصر اليوم الأربعاء.

ويقع المنتخب اليابانى فى المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأسيوية مع كل من أوزبكستان وعمان.


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