» «الفضائية المصرية» تعلق على عودة بث «بي إن سبورت»

09 يناير 2019 - 05:01 م

أصدرت الشركة المصرية للقنوات الفضائية "سي إن إي" بياناً بعد عودة قنوات بي إن سبورت لبث قنواتها في مصر بشكل طبيعي بعد يوم من قطع البث.

وأكدت "سي إن إي" في بيانها أن بث القنوات المشفرة الخاصة بقنوات "بي إن" عادت للعمل مرة أخرى ظهر اليوم، موضحة أن عودة البث صدر من جهة أصحاب المحتوى وهي شركة بي إن.

وعاد بث شبكة "بي إن» بجميع قنواتها الرياضية والترفيهية لمشتركيها المصريين، بشكل طبيعي بعد قطعه ليوم كامل، وكانت الشبكة قد نشرت بيان رسمي عبر صفحتها على «تويتر» أمس وكتبوا: "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة".

وكانت الشركة المصرية «CNE »، قد تعهدت برد باقي قيمة اشتراكات المشتركين في حال عدم التوصل لاتفاق مع الشبكة القطرية، قبل أن يعود البث مجددا من قليل.