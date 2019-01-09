» «الأعلى للإعلام» يلزم قناة شهيرة بالاعتذار لـ«الهلالي»

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جمال شوقي

لجنة الشكاوى

وجهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، اليوم الأربعاء، لفت نظر لقناة "الصفا"، وألزمتها بالاعتذار الواضح والصريح للدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

وكان "الهلالي"، قد تقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتهم فيها قناة "الصفا" بسبه وقذفه ووصفه بالضلالي وترويج أكاذيب تتضمن أن جامعة الأزهر قامت بفصله.

وحققت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام في الشكوى، وقالت، إنه تبين أن ما ورد في البرنامج المذكور والذي استضاف فيه الإعلامي محمد صابر وضيفه زين العابدين كامل يتجاوز حق النقد إلى السب والاهانة وترويج الأكاذيب، وأوصت بتوجيه لفت نظر للقناة المذكورة، وإلزامها بالاعتذار الواضح والصريح للشاكي.


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