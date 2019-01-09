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مدبولي يتوجه إلى ألمانيا للترويج لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد

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غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى ألمانيا، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ للترويج لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، وذلك على هامش حضوره فعاليات افتتاح الدورة السادسة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد رجال، التي تستضيفها كل من ألمانيا والدنمارك خلال الفترة من 10 إلى 27 يناير الجاري.

 وتأتي المشاركة رفيعة المستوي في فعاليات افتتاح البطولة، في إطار حرص القيادة السياسية للدولة المصرية على دعم مختلف أنشطة وبرامج الرياضة المصرية، ودعم جميع ملفات استضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى بشكل يليق باسم وسمعة وحضارة جمهورية مصر العربية، لما لذلك من آثار إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والسياحية.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بعدد من المسئولين الألمان في مقدمتهم نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية لمناقشة ملفات التعاون الإنمائي، كما سيعقد لقاءات مع الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في مصر بما فيها رئيس شركة مرسيدس، وعدد من شركات تدوير القمامة.


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