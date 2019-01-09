مفاجأة.. باسم مرسي يعود للزمالك

09 يناير 2019 - 06:48 م

في مفاجأة من العيار الثقيل، أجرى الجهاز الإدارى بنادي الزمالك اتصالًا هاتفيًا مع باسم مرسي مهاجم الفريق والمعار لنادي سموحة، يخطره فيه بعودته لصفوف الفريق.

وكتب باسم مرسى عبر حسابه بموقع تويتر : "تلقيت اليوم اتصال من مسئول فى نادى الزمالك يطالبنى بالرجوع ، قالى بالنص "عندى ليك مفاجأة الزمالك عايزك ترجع وتروح نادى تانى بدل سموحة" أحنا اللى أخرنا البطاقة الدولية عشان لو كنت لعبت الماتش مكناش هنعرف نرجعك" .

أضاف باسم مرسى : "بسبب موضوع معين بقيت أنا طرف فيه بدون إرادتى .. دلوقتى قدامى اختيار من اثنين الأول أنى ألعب فى الزمالك والمدرب مش عايزنى بألف جنيه فى ست شهور والاختيار الثانى أنى أنتقل لفريق ترتيبه الأخير فى الدورى .. هل أنا بعد ما لعبت أربع مواسم فى الزمالك حصلنا فيهم على 5 بطولات وأحرزت 53 جول يكون ده مصيرى من مسئولين نادى الزمالك" .

وأكمل باسم مرسى : "قبل كده أنا مكنتش بطلع أتكلم .. بس الموضوع يوصل أن يتقال أن التأخير بسببى فى موضوع البطاقة الدولية وتشوية سمعتى أن ده بسبب خلاف مادى بينى وبين النادى اليونانى فده مش صحيح .. أنا عقدى اتفسخ رسمى من الاتحاد اليونانى .. لو مكنش اتفسخ رسمى مكنتش يحقلى أنى أتمرن فى نادى سموحة" .

وأضاف باسم مرسى : "أنا فى وقت إقامتى كاملة فى اليونان حصلت على 5 آلاف يورو فقط واتنازلت عن جميع مستحقاتى للزمالك وجددت سنتين اتنازلت فيهم عن 4 ملايين جنيه عشان يوافقوا على احترافى وعند انتقالى إعارة لسموحة جددت سنة كمان على بياض" .

وقال باسم مرسى : "أنا هرجع نادى الزمالك مش لو بألف جنيه لو ببلاش لأن شرف ليا أنى ألعب فى نادى الزمالك .. مكنتش حابب أتكلم رغم اتصال عدة برامج بيا من وقت وصولى للقاهرة لتوضيح أمور بمقابل مادى بس أنا كنت برفض .. أنا حاليا بعد ما استقريت فى الإسكندرية ونقلت أسرتى وأغراضى واستأجرت محل سكن تم إبلاغى أنى لازم ألغى كل ده وأرجع حالا يا أقعد ست شهور فى البيت" .

وأختتم باسم مرسى تصريحاته : "يارب الناس اللى كانت بتتهمنى أنى مقصر طول الوقت وبعمل مشاكل تكون الصورة واضحة لهم .. أنا طول الوقت بتحط فى مشاكل أنا مش سبب فيها .. آسف على التطويل بس كان لازم التوضيح" .

وطالب الزمالك من باسم مرسي فسخ تعاقده مع سموحة والعودة لتدريبات الزمالك غدًا من أجل الانتظام في المران وعلى إثرها قام اللاعب بفسخ تعاقده مع سموحة ورد مقدم العقد الذي حصل عليه من سموحة.

وجمع اللاعب متعلقاته للرحيل عن سموحة من أجل الانتظام في تدريبات الزمالك غدا في ظل رغبة مسئولي النادي الأبيض في فسخ إعارة اللاعب لسموحة ردًا على موافقة النادي السكندري على انتقال ياسر إبراهيم مدافع سموحة للأهلي بدلا من الزمالك.

وكان الزمالك قرر إعارة باسم مرسي لسموحة بدون مقابل نظير أن يحصل على خدمات ياسر إبراهيم إلا أن النادي السكندري قام بيع اللاعب للأهلي وليس الزمالك.