» بعد طلب الشرطة.. الجيش البريطاني يطوق مطار هيثرو

09 يناير 2019 - 06:56 م

نشر الجيش البريطاني عددا من أفراده في مطار هيثرو بالعاصمة لندن، إثر الاضطرابات التي سببتها مساء الثلاثاء طائرة مسيرة، أدت إلى تعليق بعض الرحلات المغادرة، كما أعلنت الحكومة الأربعاء.

وقال وزير الدفاع غافين وليامسون على تويتر: "الليلة الماضية، وبطلب من شرطة لندن، نشرت قواتنا المسلحة لمساعدتها ودعمها".

وعلق مطار هيثرو، أكثر المطارات نشاطاً في أوروبا، مساء الثلاثاء، الرحلات المغادرة لنحو ساعة إثر "إشارة عن طائرة مسيرة".

وأعلنت سكوتلانديارد أن "ضباطا من الشرطة بين الأشخاص الذين رأوا الطائرة المسيرة، وتم فتح تحقيق جنائي". وأضافت: "نقوم بأعمال بحث معمقة في محيط هيثرو بهدف تحديد هوية أي شخص قد يكون مسؤولا" عن ذلك.

وقال قائد شرطة لندن ستيوارت كوندي إن "مساعدة عسكرية وضعت في التصرف من أجل دعمنا. لكننا لن نقدم أي تفاصيل حول التكتيك المحتمل اعتماده، لأن ذلك لا يمكن إلا أن يسيء إلى فاعليته".

وأضاف أنه سيتم استخدام وسائل تهدف إلى "رصد سريع ووقف أي تحرك غير قانوني لطائرة مسيرة".