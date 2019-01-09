تفاصيل ضبط المتهم بقتل جارته

09 يناير 2019 - 08:32 م

تمكنت مباحث البحيرة من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة بمسكنها في قرية العكريشة التابعة لقسم كفر الدوار، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجني عليها بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، بالعثور على «ن .أ» 33 سنة، ربة منزل، جثة هامدة داخل منزلها بقرية العكريشة دائرة القسم.

ووجه اللواء محمد أنور هندى، مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائى لسرعة كشف غموض الحادث.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الجريمة هو أحد جيران المجنى عليها في المسكن، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم تحرير محضرًا بضبط المتهم، ويجرى عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وأسبابها.